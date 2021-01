Paul Gérard est le nouveau rédacteur en chef de L’Echo

Mediafin, éditeur des journaux L’Echo et De Tijd, a nommé Paul Gérard à la fonction de rédacteur en chef de L’Echo. Sa mission sera "d’ imposer L’Echo comme le journal de référence pour celles et ceux qui ont l’esprit d’entreprendre" , explique Mediafin dans un communiqué.

"L’ADN de L’Echo, c’est l’information business au sens large . Avec l’ensemble de la rédaction, nous ferons grandir L’Echo. Nous cultiverons son journalisme de qualité, à la fois critique et constructif, avec une attention particulière pour l’innovation et pour cet esprit d’entreprendre qui monte en puissance en Belgique francophone ", s'engage Paul Gérard dans le communiqué.

Journaliste à L’Echo depuis 2014 et éditorialiste depuis 2019, Paul Gérard (48 ans) a travaillé auparavant pour plusieurs autres médias, dont Le Soir, Canal Z et La Libre Belgique. Il succède à François Bailly alors que L’Echo a enregistré en 2020 une hausse de 18% de ses abonnés, un record.

La stratégie pour L'Echo

"Notre stratégie pour l’Echo est claire: nous continuons résolument à investir dans le journalisme de qualité et dans l’innovation digitale . Nous avons en ce sens établi un plan ambitieux de croissance . Paul connaît parfaitement l’ADN de L’Echo et il a la vision pour développer L’Echo encore plus comme marque de journalisme de référence en Belgique francophone", indique Isabel Albers, rédactrice en chef du groupe.

"Nous avons à nouveau choisi un rédacteur en chef issu de nos rangs et j’en suis heureux", se félicite, de son côté, Peter Quaghebeur, CEO de Mediafin. "C’était pour nous une évidence car il y a beaucoup de talents à L’Echo. Nous avons hâte de travailler ensemble, avec Paul et toute l’équipe, pour poursuivre la croissance des dernières années et passer à la vitesse supérieure. Les planètes sont alignées pour L’Echo. Nous avons toute confiance en Paul et en sa capacité à emmener L’Echo plus loin."