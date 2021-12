Pertes d'emploi chez Sport/Foot Magazine qui devient un mensuel

Titre emblématique du groupe Roularta, l'hebdomadaire sportif a vu ses ventes diminuer de plus de moitié en dix ans. Six collaborateurs fixes perdent leur emploi.

Lancé en 1980, Sport/Foot Magazine vit des temps difficiles. Depuis une quinzaine d'années, l'hebdomadaire sportif du groupe Roularta (Le Vif, Trends, Femmes d'Aujourd'hui, 50% de Mediafin, éditeur de L'Echo…) voit sa diffusion payante s'éroder . En 2010, il se vendait encore dans les deux langues à plus de 52.000 exemplaires. Dix ans plus tard, les ventes sont retombées à 24.500 exemplaires (version digitale comprise), selon les chiffres CIM.

Son éditeur a donc pris le taureau par les cornes et décidé, à partir de février 2022, d'adopter un rythme mensuel. Essentiellement axé sur le football, il lui était difficile de coller à l'actualité puisque l'on joue désormais au foot tous les jours. À cela s'ajoute la concurrence du digital et des réseaux sociaux. Dans un communiqué, le groupe indique vouloir "investir davantage dans la profondeur journalistique, des dossiers plus importants, une photographie forte et une finition plus luxueuse du produit imprimé".