Peter Bossaert, le patron de Medialaan (VTM, QMusic) quitte le navire

Après plus de 20 ans de service au sein de la maison-mère de VTM, Peter Bossaert quitte ses fonctions de CEO. Cette décision est motivée par "une divergence de vision" à la suite de la reprise par De Persgroep des 50% de Roularta dans Medialaan.

Peter Bossaert est arrivé en 1997 chez Medialaan, d'abord comme directeur commercial. L'entreprise est alors détenue à parts égales par Roularta et De Persgroep. Trois ans plus tard, Bossaert change de casquette et prend en main les radios du groupe de médias.