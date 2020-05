Peter De Groote nouveau rédacteur en chef du Tijd

Renforcer le contenu

De son côté, Isabel Albers, directrice des rédactions, se concentrera davantage sur le contenu et les ambitions journalistiques du Tijd et de L'Echo, en étroite collaboration avec les rédacteurs en chef, François Bailly à L’Echo et Peter De Groote au Tijd. Elle assumera également un rôle de porte-parole du Tijd et représentera le journal à l’extérieur.