Peter Quaghebeur nouveau CEO de Mediafin

C’est un grand format qui s’apprête à prendre la direction de Mediafin, éditeur de L’Echo et du Tijd. Peter Quaghebeur est en effet une personnalité en vue du monde des médias en Flandre. Il était jusqu’à présent à la tête du groupe de chaînes de télévision SBS (Vier, Vijf, Zes) détenues par Telenet. Avant de les diriger pendant quatre ans, il a notamment travaillé chez De Persgroep (ancien actionnaire à 50% de Mediafin) comme directeur commercial avant d’assurer la fonction de CEO chez Medialaan (VTM, Qmusic). Il fut aussi CEO de WPG Uitgevers België et a occupé la présidence ad interim de la Pro League de football entre 2014 et 2015.