Philéas veut faire le lien entre littérature et BD

Il y a près d’un an, Editis et l’éditeur BD Steinkis (Jungle), signaient un partenariat. Une alliance qui se concrétise aujourd’hui par la création d’une maison d’édition conjointe à 50-50. Le nouveau label, baptisé Philéas sera consacré à la BD, mais avec la particularité de puiser abondamment dans le catalogue d’Editis.

Le catalogue sera composé dans un premier temps d'adaptations de best-sellers et d’auteurs cultes d’Editis (Bussi, Thilliez, Barjavel, Khadra...). Certains auteurs de littérature s’essayeront ensuite à l’écriture de scénarios originaux en solo ou avec le concours d’un scénariste BD chevronné. Deux premières adaptations sortiront dès cet automne: Gravé dans le sable, de Michel Bussi , adapté par Cédric Fernandez et dessiné par Jérôme Derache et Le Syndrome [E] de Franck Thilliez , adapté par Sylvain Runberg et Luc Brahy au dessin.

Deux créations originales seront publiées un an plus tard: le premier album de Marc Lévy et une biographie graphique de Georges Simenon. L'agence des invisibles, le premier album BD de Marc Lévy, sera co-scénarisé par Sylvain Runberg avec Espé au dessin. Courant 2021, Philéas prévoit plusieurs autres adaptations, dont Les déracinés, scénarisé par l'auteure elle-même, Catherine Bardon, et dessiné par Wnoc, Autobiographie d'une courgette, adapté du roman de Gilles Paris, co-écrit pour la BD avec Ingrid Chabbert et un graphisme signé Camille K. Puis en 2022 avec La nuit des temps de René Barjavel, adapté par Christian de Metter ou encore Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra par Stella Lory.