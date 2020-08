Philippe Lawson quitte les Éditions de l’Avenir

Le directeur des rédactions des Éditions de l’Avenir et de l’Avenir Hebdo et leur maison mère Nethys se sont quittés "à l’amiable", alors que les deux sociétés sont en cours de cession à IPM.

C’était dans l’air: Philippe Lawson, directeur des rédactions des Éditions de l’Avenir (L’Avenir) et de L’Avenir Hebdo (Moustique, Télé Pocket) quitte celle qui est encore la maison mère des deux sociétés, Nethys . Une séparation à l’amiable, lit-on dans le communiqué.

Ce n’est pas un secret, Philippe Lawson entretenait des rapports tendus avec la rédaction de L’Avenir, mais il a toujours été soutenu par sa hiérarchie . "Les deux années passées en tant que directeur des rédactions des Éditions de L’Avenir et de L’Avenir Hebdo ont été enrichissantes, mais épuisantes", commente-t-il. Le journaliste a donc voulu passer à autre chose. Raison pour laquelle il a notamment suivi une formation en management à la Solvay Business School qu’il vient de terminer. "J’ai désormais envie de développer de nouveaux projets éditoriaux et entrepreneuriaux", ajoute-t-il sans en dire davantage.

Du côté de Nethys, on indique que "Philippe Lawson est un journaliste expérimenté. Il a été fait appel à lui pour une mission de management dans des circonstances difficiles (une douloureuse restructuration, NDLR). Nous le remercions pour le travail réalisé auprès des EDA et de l’Avenir Hebdo et lui souhaitons une pleine réussite dans ses futurs projets."