Philippot met le service public en avant

Son programme s'articule en 6 points. L'info est cruciale pour un service public, d'autant plus à l'heure ou la crise de confiance envers l'information est importante. Il faut faire respecter son indépendance et sa fiabilité. Philippot veut également explorer de nouveaux territoires éditoriaux nés de l'engagement citoyen. La culture est également au centre de ses préoccupations, mais dans la continuité et le renforcement de la politique actuelle. Dans la foulée, la création et l'innovation sont également des axes forts de son programme. Tout comme la diversité.