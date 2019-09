Plan de fréquences FM: le CSA confirme ses décisions initiales

Mi-août, saisi par le groupe IPM éditeur de DH Radio (et de La Libre Belgique et de la DH/Les Sports), le Conseil d’Etat décidait de suspendre cinq décisions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) prises dans le cadre du nouveau plan de fréquences radio: quatre attribuant un réseau FM à Contact, NRJ, Fun et à la future radio LN24, une cinquième refusant l’octroi d’un réseau à DH Radio.