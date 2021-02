Pourquoi RTL Group cède-t-il SpotX pour 1,2 milliard d'euros?

" Ensemble, Magnite et SpotX vont créer la plus large plateforme de publicités vidéo sur le marché", s'est félicité Magnite.

L'entreprise basée au Luxembourg affirme en ce sens vouloir encore investir davantage dans la "personnalisation et le ciblage" des publicités en Europe, via les télévisions connectées. Et pour cause, dans un marché publicitaire particulièrement meurtri pour cause de pandémie, l'arrivée, à la télévision, de publicités ciblées grâce aux données récoltées via les "smart TV", est vue comme un moyen de rattraper quelque peu la sauce en générant de la valeur.