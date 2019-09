Premiers chiffres d'audience pour la chaîne d'infos LN24

La chaîne d'infos en continu lancée lundi par le trio Portnoy-Condijts-Buxant a réalisé des audiences supérieures aux attentes, selon sa régie publicitaire RMB.

Attendus avec impatience par le Landerneau médiatico-publicitaire, les premiers chiffres d’audience de LN24, la première chaîne d'infos en continu de Belgique, sont connus.

Selon les données du CIM (Centre d’Information sur les Médias), la soirée de lancement de lundi dernier a attiré 1,7% des Belges francophones âgés de 4 ans et plus. La chaîne a fait mieux sur son cœur de cible, les 25-54 ans issus des classes sociales dites "supérieures" (1 à 4): sa part de marché a atteint 5,3%, et même 7% sur les 25-44 ans.

0,81% . Pour sa première journée d'émission, LN24 a attiré 0,81% des téléspectateurs âgés de 4 ans et plus. Des chiffres qui grimpent à 2,31% sur les 25-54 ans et à 3,69% sur les 25-44 ans.

Selon des données collationnées par l’agence médias Space, qui qualifie de "modestes" ces débuts, le profil de l’audience était dans l’ensemble d’âge mûr (52% de 55 ans et plus, contre 37% de 35-54 ans et 11% de de 4-34 ans) très majoritairement masculin (72%) et plutôt aisé puisque l’on comptait 89% de téléspectateurs issus de groupes sociaux 1 à 4.

Mais le plus significatif, ce sont les chiffres de la première journée complète d’émission. En moyenne, dans la journée de mardi, LN24 a attiré 0,81% des téléspectateurs âgés de 4 ans et plus. Des chiffres qui grimpent à 2,31% sur les 25-54 ans et à 3,69% sur les 25-44 ans. Ils sont qualifiés de "supérieurs aux attentes" par RMB, la régie publicitaire de LN24 qui note une audience en croissance tout au long de la journée. "La chaîne performe plutôt bien auprès de son coeur de cible", estime Yves Gérard, patron de RMB.