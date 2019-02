Profit maxi et impôt mini pour Amazon

Une sérieuse économie sur le bilan annuel qui n’est pas une première pour l’entreprise dont la capitalisation boursière tourne autour des 800 milliards de dollars. En 2017 déjà, le montant d’imposition fédérale d’Amazon s’élevait aussi à 0 dollar. Une opération possible notamment "grâce à des crédits d’impôt non spécifiés, et un allégement fiscal en rapport aux options d’achat d’actions", explique l’Institute on taxation et economy policy (ITEP) qui a épluché les comptes.