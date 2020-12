Proximus, Telenet et Mediahuis unis dans la pub

Mediahuis, Telenet et Proximus créent une joint-venture qui regroupera leurs activités publicitaires.

Union d'acteurs majeurs des télécommunications et médias belges en matière de publicité. Mediahuis, Telenet/SBS et Proximus/Skynet annoncent la création d'une agence de publicité nationale commune. Elle sera détenue à 44,4% par Mediahuis, 44,4% par Telenet / SBS et à 11,2% par Proximus /Skynet. Elle sera renforcée par les équipes commerciales de Mediahuis, SBS et Pebble Media.

La nouvelle direction inclura les activités publicitaires de marques de médias telles que Vier, Vijf en Zes, De Standaard, Het Nieuwsblad et un certain nombre de chaînes régionales, ainsi qu'une série de sites web de la VRT tels que een.be et sporza.be.

La nouvelle entité devrait être opérationnelle début 2021. Chaque mois, elle devrait toucher plus de 70% des néerlandophones et plus de 25% des francophones du pays via les canaux en ligne.

Partage de données

"Les annonceurs pourront toucher leurs clients de manière encore plus efficace et ciblée. Le tout toujours dans une parfaite transparence et dans le respect de la vie privée du consommateur."