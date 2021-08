Publicis s'allie à TikTok et son milliard d'utilisateurs

Voilà un partenariat qui risque de faire parler de lui. La machine de guerre publicitaire Publicis s'allie au réseau social le plus tendance du moment, TikTok et ses 1,1 milliard d'utilisateurs. Les clients de Publicis vont pouvoir exploiter le plein potentiel de ce qu'ils appellent le "commerce communautaire", c'est-à-dire un type de marketing fondé sur les liens entre utilisateurs.

"Les marques bénéficieront d'opportunités d'apprentissage uniques, de données et de conseils stratégiques centrés sur la découverte des produits et les intentions d'achats sur la plateforme", explique Publicis dans un communiqué. "Les clients de Publicis testeront également les nouveaux produits commerciaux, les fonctionnalités et les solutions créatives de TikTok", poursuit le groupe français. L'objectif est donc clair, favoriser le marketing et surtout les ventes directement via l'application.