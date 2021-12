Quand la RTBF broute dans le pré de la presse écrite

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a publié son avis annuel sur le respect de la RTBF de ses obligations. Portant sur 2020, cet avis est " globalement positif " relevant sa capacité à se repenser alors que la consommation audiovisuelle est en mutation, son adaptabilité dans le contexte sanitaire, son soutien à la promotion des artistes locaux, etc. En revanche, le gendarme de l’audiovisuel observe avec diplomatie " des difficultés d’interprétation des conditions fixées par le contrat de gestion pour le déploiement de son offre rédactionnelle en ligne ".

En 2014, déjà, les éditeurs de presse écrite avaient pointé cette offre gratuite de la RTBF – financée par de l’argent public et la pub - comme une concurrence déloyale susceptible de contrecarrer leurs modèles digitaux payants . Saisie, la Commission européenne avait plaidé pour une définition exhaustive du périmètre des activités en ligne de la RTBF. Son contrat de gestion fut modifié en ce sens, mais force est de constater qu’à Reyers, on peine à s’inscrire pleinement dans les prescrits de cet avenant.

Ainsi, note le CSA, ses publications en ligne ne sont pas forcément en phase avec ses missions de service public. On songe à des articles labellisés «insolite», tendance», etc. Le CSA appelle a plus de «vigilance» en la matière. Par ailleurs, son offre en ligne n’est pas toujours en lien avec sa programmation. Celle-ci étant très large, le CSA demande une clarification. Le régulateur épingle aussi le recours à de simples dépêches d’agences alors que ce contenu est censé être traité par ses rédactions. Il constate également que seulement 51,8% de ses publications sur le web sont enrichies de contenu audiovisuel (vidéo, son) alors que selon lui, cela devrait être systématique. Une interprétation que semble contester la RTBF selon laquelle son contrat de gestion ne fixe aucune obligation quantitative. Enfin, si elle respecte la condition de ne publier au minimum que 51% d’article n’excédant pas 1.500 signes, elle n’atteint cet objectif que de justesse (51,2%).