RTL Belgique est à vendre

D'après nos informations, le dossier belge s'inscrit dans le prolongement du dossier français "M6". RTL Group cherche en effet à céder sa filiale hexagonale (à 48%), à bord de laquelle l'on retrouve aussi la famille Frère via la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP). Le premier groupe audiovisuel européen a confirmé étudier les options stratégiques pour sa filiale française à la mi-mars à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels.

La Belgique aurait initialement été proposée dans un package global avec M6 . Mais les deux dossiers ont depuis été scindés. En cause? "Soit il n'y avait pas assez d'intérêt pour le volet belge chez les candidats au rachat de M6, soit RTL pense qu'une vente séparée pourrait lui rapporter plus", analyse un observateur. JP Morgan conseille RTL aussi bien sur le volet français que sur le volet belge, nous revient-il.

RTL Group est seul maître à bord de sa filiale belge depuis la fin de l’année dernière , le groupe mettant la main sur les actions qui étaient entre les mains des actionnaires minoritaires (34%), soit les éditeurs de journaux francophones (Rossel, IPM, Mediafin et Holding Echos - Mediafin). La filiale belge aurait alors été évaluée à environ 300 millions d'euros.

Sauf que depuis lors, RTL Belgium a connu une année difficile et souffert de l'effritement du marché publicitaire en 2020. Son chiffre d'affaires a ainsi baissé de 14% à 159 millions d'euros et son excédent brut d'exploitation a fondu de plus de moitié à 16 millions. Par ailleurs, commercialement, les chaînes télé du groupe (RTL-TVi, Club RTL, Plug RTL) ont tenu bon avec une part de marché cumulée de 36,1%, contre 34,5% en 2019.