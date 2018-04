RTL Belgium accuse le CSA d'abus de pouvoir

Cette convocation est une première depuis que, l’été dernier, le CSA a décidé de contrôler à nouveau RTL Belgium et de ne plus renvoyer les plaintes qui lui sont adressées à l’Alia, le régulateur luxembourgeois. Depuis 2006 et l’abandon de sa licence belge au profit de la luxembourgeoise, RTL Belgium considérait en effet ne dépendre que de ce dernier. En 2009, un accord politique avait d’ailleurs été scellé entre la Communauté française et le Luxembourg aux termes duquel RTL s’était engagé à respecter des contraintes en matière d’aide à la production et de publicité, le CSA acceptant de transmettre les plaintes le concernant à l’Alia.