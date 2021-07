RTL Belgium, l’Union fera-t-elle la force ?

Et puis surtout, Rossel et DPG Media sont des industriels du secteur, des groupes familiaux historiques dont les dirigeants, Bernard Marchant et Christian Van Thillo, se connaissent et s’entendent bien. Et non des fonds motivés par le profit à court terme. Ni des industriels du luxe ou du négoce soucieux de s’acheter un pouvoir d’influence et/ou une visibilité médiatique. Suivez notre regard. Et en partant ces dernières années à la conquête, l’un de la France, l’autre des Pays-Bas et du Danemark, Rossel et DPG Media ont acquis l’expérience de grosses acquisitions.