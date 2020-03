RTL Belgium limite la casse dans un marché pub en berne

Malgré un marché publicitaire en recul sensible, RTL Belgium affiche des revenus stables et est même parvenu à accroître son Ebitda. Sa maison mère affiche un chiffre d’affaires record.

Dans un marché télé difficile, affecté par le recul de la publicité et la concurrences des Gafan, RTL Belgium a plutôt bien presté en 2019. C’est ce qui ressort des résultats annuels communiqués ce vendredi matin par RTL Group. Alors qu’il estime la baisse du marché publicitaire télé à -3,2%, RTL Belgium affiche un chiffre d’affaires en léger recul de 0,5% à 185 millions d’euros. L’Ebitda progresse, par contre, de près de 10% à 45 millions d’euros, générant une marge solide de 24%, supérieure à celle du groupe (21%), conséquence d’une gestion au cordeau des coûts.

Récemment, dans ces colonnes, Philippe Delusinne , CEO de RTL Belgium, avait portant tenu des propos plutôt alarmistes et lancé un appel à l’aide aux politiques, "afin de sauvegarder le pluralisme dans l’audiovisuel francophone belge".

Diversification

Du côté de sa maison mère, RTL Group a connu une cinquième année de croissance de son chiffre d’affaires qui a atteint 6,7 milliards d’euros (+2,2%). C’est le fruit de la diversification de ses revenus destinée à rendre le groupe moins dépendant du marché publicitaire télé qui s’érode année après année. Sa filiale de protection de contenus Fremantle a progressé de 12,6% et le digital représente désormais plus de 16% de ses revenus.

Ses activités de streaming payant, destinées à concurrencer les Gafan (TV Now en Allemagne et Videoland aux Pays-Bas), ont ainsi bondi de près de 47% à 135 millions d’euros, RTL ambitionnant au minimum 500 millions de revenus dans ce créneau et d’atteindre le seuil de rentabilité d‘ici 2025.