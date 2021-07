RTL Belgium met un pied dans la silver economy

Via sa régie publicitaire, le groupe audiovisuel privé francophone est entré au capital des clubs de loisir pour les 55+ Momentum. Il y rejoint le fondateur d'Orpea notamment.

Alors qu'RTL Belgium vient de faire la Une des journaux dans le cadre de sa reprise par le tandem Rossel-DPG, c'est un tout autre développement qui nous revient désormais. À savoir que, via sa régie publicitaire IP, le groupe audiovisuel privé francophone est entré au capital des clubs de loisir à destination des 55+ Momentum.

De par un apport d'un peu plus d'une centaine de milliers d'euros, RTL s'est offert environ 7% du capital de la société exploitante Second Youth, apprend-on. De quoi lui permettre de rejoindre Jean-Claude Marian, le fondateur d'Orpea et récent acquéreur de la pâtisserie Wittamer, l'entrepreneur Nicolas Lhoist et l'investisseur Christophe d'Ansembourg, tous trois déjà à bord depuis une levée de fonds d'un demi-million en 2018.

Au préalable, la société avait été portée sur fonds propres par ses fondateurs que sont les entrepreneurs Axel Lannoy et John-Alexander Bogaerts, connu pour être à l'origine du réseau de cercle d'affaires B19.

"Un tournant"

Interrogé sur l'arrivée d'RTL à bord, Axel Lannoy parle d'"un tournant" pour Momentum grâce à une campagne de pub sur trois ans et d'autres formes d'intégration aux programmes actuellement à l'étude, "ce qui va nous faire gagner en visibilité".

3 nouveaux clubs D'ici la fin d'année, trois nouveaux clubs verront le jour en Belgique francophone, quand six autres suivront d'ici 2023 en Flandre.

À condition d'être bien implanté partout en Belgique francophone. En ce sens, trois nouveaux clubs verront le jour d'ici la fin d'année, évoque le patron, de même que six supplémentaires en Flandre d'ici 2023.

Momentum compte cinq clubs à ce jour, répartis entre le sud (Bruxelles-Brabant wallon, Liège, Mons-Tournai) et le nord (Anvers, Brabant-flamand) du pays, pour quelque 2.000 membres avides de découvertes (dîners, visites d'atelier d'artiste, concerts, expositions, sport...) et de rencontres.

Un joli milestone pour cette idée née en 2016. "À sa pension, mon père a repris une petite ASBL bruxelloise qui organisait à destination des seniors de l'ordre de 20-30 activités par an, très orientée culture", raconte Axel Lannoy. "C'est en l'aidant que Momentum est né. On a voulu offrir une centaine d'activités sur un éventail bien plus large de thématiques."

"On aide les start-ups dans lesquelles on croît via de l'espace publicitaire et en contre-partie d'une entrée au capital." Philippe Delusinne CEO de RTL Belgium

Philippe Delusinne, CEO d'RTL Belgium, souligne de son côté le rôle de "moteur de l'économie" d'une société comme RTL dans ce genre d'opération. "On aide les start-ups dans lesquelles on croît en mettant à leur disposition ce qui ne nous coûte pas d'argent - de l'espace publicitaire - en contre-partie d'une entrée au capital. On parle de 'media for equity'. Si on en retire quelque chose, c'est très bien, si pas, l'on aura au moins aidé un projet intéressant".