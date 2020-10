RTL dope à son tour sa plateforme vidéo

RTLplay se voit enrichie de deux nouvelles productions maison et de séries inédites et va voir sa distribution être étendue.

Hasard ou non du calendrier, au lendemain de l’annonce par la RTBF du renforcement de sa plateforme Auvio, RTL fait de même pour sa propre offre vidéo RTLplay. Comptant plus de 1,2 million d’inscrits, celle-ci se voit enrichie de différentes nouveautés.

D’abord, deux productions maison . D’une part le "Stand-Up Show" , projet dédié à l’humour et aux talents belges francophones présenté par Guillermo Guiz en collaboration avec le Kings of Comedy Club et La Belgeprod. De l’autre, " Osez " série-documentaire en quatre épisodes où des binômes de candidats belges vont relever des challenges "osés" qui ont trait à la sexualité.

Distribution étendue

Par ailleurs, RTLplay étend sa distribution. Le service sera disponible le printemps prochain chez les opérateurs VOO et Proximus, en plus d'être déjà disponible sur le Web, les smart TV Android, sur Apple tv et via Chromecast.