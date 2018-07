"RTL n'est pas au-dessus des lois"

Nouveau délai pour la PRJ d’everlasting prod

Dans un jugement rendu le 9 juillet, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a prolongé le sursis accordé dans le cadre des réorganisations judiciaires d’Everlasting Group ainsi que de 4 autres sociétés (Talents4Belgium, Kanatavia, Everlasting Prod et Everlasting Facilities) faisant partie du groupe.

Récemment, le dossier était revenu devant le tribunal de commerce, l’occasion pour le mandataire Nicholas Ouchinsky de demander ce délai afin de tirer une série de questions au clair. Et effectivement, ce dernier nous a confirmé avoir organisé une réunion entre toutes les parties, l’occasion de régler la question des propriétés des marques et des concepts des émissions produites par Everlasting pour le compte de RTL. Nicholas Ouchinsky a tenu à saluer la qualité et l’esprit constructif des parties réunies autour de la table.