RTL redresse ses marges en Belgique

Stabilité

Ces pertes ont été en partie contrebalancées par la hausse de l’ebitda des activités télévisuelles en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. La marge s’élève à 18,3 % contre 18,8% un an plus tôt. Le bénéfice net en est recul sensible passant de 137 à 111 millions d’euros, malgré un effet ponctuel positif à hauteur de 14 millions d’euros.