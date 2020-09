RTL renonce aux subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles

On se souvient qu’au plus fort de la crise sanitaire, RTL Belgium était allé trouver le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour lui demander de lui venir en aide alors que ses recettes publicitaires s’effondraient. On parlait à l'époque d'un manque à gagner d'une trentaine de millions d'euros. En échange de cette aide d'État, étalée sur quatre exercices, RTL s'engageait à opter à nouveau pour une licence belge, à se soumettre au contrôle du CSA et à abandonner son statut luxembourgeois. L’aide était en outre conditionnée au respect de plusieurs engagements: non-versement de dividendes, garantie de l'emploi, investissements dans la production, maintien des programmes d'information, etc. L'opération devait en outre obtenir l'aval de la Commission européenne.