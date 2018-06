Radio Contact et Vivacité, radios préférées des francophones

Selon les derniers chiffres du CIM (Centre d'information sur les médias), Radio Contact et Vivacité sont arrivées en tête des radios francophones en termes de parts de marché. Bel RTL complète le podium.

La nouvelle vague radio du Centre d'information des médias (CIM) donne Radio Contact (RTL Belgium) et Vivacité comme première et deuxième radios francophones en termes de parts de marché (PDM), avec respectivement 14,26% et 14,12%. Cette nouvelle vague court de janvier à avril 2018.

→ Ces chiffres ne sont pas comparables à ceux de la vague précédente (août-décembre 2017) puisque le CIM a adopté une nouvelle méthodologie. Celle-ci, qualifiée de "tactique", prévoit la réalisation d'un terrain continu de 24.000 enquêtes par an avec des publications tous les deux mois (contre trois fois par an actuellement). Elle est basée sur la combinaison de deux sources de recrutement: environ 70% en face à face et 30% en ligne.

Radio Contact est donc la radio la plus écoutée en Wallonie et à Bruxelles en termes de PDM, la fréquence comptabilise en moyenne 574.258 auditeurs par jour. Sur la deuxième marche du podium, Vivacité compte 583.000 fidèles chaque jour. Et sur la troisième marche, Bel RTL représente 13,12% de PDM, mais a toutefois le plus grand nombre d'auditeurs par jour (612.000).

"Bel RTL est d'ailleurs la seule radio généraliste à dépasser le cap symbolique du million d'auditeurs chaque semaine", souligne un communiqué du groupe. "Si ces résultats sont rassurants quant aux performances de nos marques, il convient cependant de poursuivre le travail entrepris en vue d'en faire de véritables tendances qui confirment tout l'intérêt du public francophone pour notre offre radiophonique", a souligné Erwin Lapraille, directeur général des radios de RTL Belgium, qui estime que ces dernières "retrouvent leurs couleurs".

Nostalgie décroche la 4e place (13,07% de PDM) et rassemble, chaque semaine, 1,03 million d'auditeurs (534.000 par jour). Parmi les quatorze chaînes qui constituent le panel étudié, les autres fréquences de la RTBF se trouvent dans le top 10: Classic 21 (5e) enregistre 10,25% de PDM, La Première (7e) 6,04%, Pure (8e) 2,99% et Musiq'3 (10e) 2,19%.