Radio Contact redevient la radio la plus écoutée

Après huit vagues de l’étude d’audience du CIM dominées par Nostalgie, la station au dauphin poursuit son retour en force et est à nouveau leader.

Changement de poids à l’issue de la nouvelle vague de l’étude d’audience radio du CIM. Après huit vagues dominées par Nostalgie, Radio Contact devient la radio francophone la plus écoutée avec 15,9% de parts de marché et plus de 561.000 auditeurs quotidiens. Au terme de ce nouveau sondage, qui porte sur la période allant de juillet à octobre 2019, elle ravit la première place à Nostalgie (15,7%).