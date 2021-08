Reese Witherspoon, la revanche d'une femme d'affaires...

Reese Witherspoon est devenue l'actrice la plus riche au monde en vendant sa société de production Hello Sunshine à un nouvel acteur médiatique, soutenu par Blackstone.

Dans l'inconscient collectif, Reese Witherspoon, c'est cette actrice hollywoodienne qu'on a vue dans "La Revanche d'une blonde". Mais à 45 ans, elle est aussi une femme d'affaires.

Elle est ainsi à la tête de la marque de vêtements Draper James, fondée pour louer l'élégance sudiste de ses grands-parents Dorothea Draper et William James Witherspoon.

En 2016, elle crée la société de production Hello Sunshine, centrée sur la diffusion d’histoires féminines pour le petit et le grand écran. Elle produira notamment la série "Big Little Lies". La cause féminine était déjà au centre de sa précédente société de production, Pacific Standard, dont le but était de promouvoir des films aux rôles féminins forts. On lui doit par exemple le film "Gone Girl", de David Fincher.

Aujourd'hui, Pacific Standard et sa maison-mère Hello Sunshine sont rachetées par une nouvelle entreprise de médias qui souhaite faire son trou dans le segment du streaming, avec le soutien de la société de private equity Blackstone.

Reese ne perd pas la main

Il s'agit de la première acquisition de cette entreprise encore anonyme, dirigée par deux anciens cadres de Disney: Kevin Mayer (par ailleurs ex-CEO de TikTok) et Tom Staggs.

Les détails de l'accord n'ont pas été révélés, mais il valoriserait Hello Sunshine à environ 900 millions de dollars. Le Wall Street Journal indique que Blackstone débourserait plus de 500 millions de dollars en cash pour acheter les actions d'investisseurs existants tels que AT&T et Emerson Collective.

Reese Witherspoon gardera 18% des parts, contre quelque 40% actuellement. Elle siègera au conseil d'administration de la nouvelle société, aux côtés de Sarah Harden, directrice générale de Hello Sunshine. Ensemble, elles continueront à diriger la société de production.

"Cet accord nous permettra de raconter encore plus d'histoires divertissantes, percutantes et édifiantes sur les vies des femmes à travers le monde", explique l'actrice.

Un pactole

Forbes indique qu'avec une fortune désormais estimée à 400 millions de dollars, Reese Witherspoon est à la tête du palmarès des actrices les plus riches. Cette vente lui rapportera quelque 120 millions de dollars, après impôts. Le reste de sa fortune lui vient de ses trente ans de carrière.

Forbes précise que Witherspoon est l'une des stars les plus rentables de Hollywood. Elle percevrait au moins 1 million de dollars par épisode de "The Morning Show", une série Apple TV + dont elle est à la fois actrice et productrice, et des millions pour chacun de ses rôles au cinéma.

Elle est aussi active dans la publicité, notamment pour les magasins américains de meubles Crate & Barrel et les cosmétiques Avon.

Femme de principe

La femme d'affaires est aussi une femme de cœur. Elle est ainsi très active auprès d'organisations de défense des droits des enfants et des femmes.

Présidente honoraire de la Fondation Avon, elle est aussi très attentive à la recherche sur le cancer du sein et à la prévention de la violence domestique. "En tant que femme et mère, je tiens beaucoup au bien-être des autres femmes et enfants à travers le monde et, au fil des ans, j'ai toujours cherché des occasions de faire une différence."

Bien avant le mouvement #MeToo, elle clamait sa frustration face à une industrie cinématographique où l'acteur masculin est roi.