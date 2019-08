Retour vers le futur pour Stéphane Rosenblatt

Il est la personne idoine car il a fait bien des métiers à RTL. Aussi, quand les fondateurs de LN24, les journalistes Joan Condijts et Martin Buxant (ex-L’Echo) et le producteur Boris Portnoy l’ont contacté pour les aider, il les a suivis. D’autant qu’il connaissait déjà le projet. En quête de financement, le trio derrière LN24 était venu le présenter à RTL lorsqu’il en était encore le n°2. " À l’époque, je pensais que c’était une opportunité pour RTL d’avoir une sorte de médialab qui aurait pu être très utile à cette entreprise qui était à la recherche de la meilleure manière d’aborder les nouvelles méthodes en matière de médias. "

Tous les télédistributeurs vont reprendre le signal de LN24 . Avec, chez certains, une position avantageuse sur la télécommande, comme chez VOO (canal 12) et Telenet à Bruxelles (canal 16). La chaîne sera disponible sur le canal 24 de Proximus, le 90 d’Orange et le 140 de Telenet en Flandre.

Du haut de ses 35 ans de carrière, Stéphane Rosenblatt intervient un peu à tous les niveaux: grilles de programmes, recrutements, outils de production, dossier de candidature pour l’obtention d’une fréquence radio ( dont l’attribution pourrait être remise en cause par un recours au Conseil d’Etat de DH Radio ), encadrement des jeunes… " Ces gens ne ressentent pas la polyvalence qu’on leur demande comme une contrainte mais comme une opportunité ", se réjouit-il. Renouant avec son premier métier, le journalisme, il aura même son émission, un magazine hebdomadaire de 55 minutes le mercredi à 17h (et rediffusée à 21h) dédié à un de ses dadas: l’actualité internationale.

Reste que si LN24 est accueillie avec curiosité, voire bienveillance par certains, d’autres dans le Landerneau médiatique font preuve de scepticisme quant à la viabilité économique du projet. "En 1987, RTL-TVI était aussi vue avec méfiance, c’est très belge de belge ce scepticisme. Cela me fait encore plus croire dans la nécessité du risque entrepreneurial en Belgique francophone. Je crois que quand des gens qui ont des positions confortables décident de prendre des risques, il vaut mieux être bienveillant à leur égard que sceptique. Idem pour tous ces jeunes qui, eux aussi, avaient parfois un bon job, mais qui ont pris ce risque", commente-t-il avant d’ajouter: "On n’est pas naïf, on sait très bien que la réalité économique s’impose à tout le monde. Le modèle en tient compte. Il y a donc une prise de risque, certes, mais elle est calculée."