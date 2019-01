Roi du streaming, Netflix paie cher pour garder sa suprématie

Netflix, avec son énorme succès depuis ses débuts, avait "placé la barre très haut". Aujourd'hui, pour rester dans la course, ses dépenses en contenu sont estimés à 12 milliards de dollars. Des dépenses qui pèsent sur sa rentabilité.

Avec près de 140 millions d'abonnés dans le monde, Netflix est de loin le leader de la vidéo en streaming, mais ce succès se fait au prix d' une coûteuse course aux productions originales , face à une concurrence toujours plus acharnée.

Le groupe américain, qui est derrière des succès comme "House of Cards" ou "Stranger Things", a engrangé sur les trois derniers mois de l'année 2018 plus de 8,8 millions de nouveaux abonnés, mieux que ce qu'il espérait lui-même. Il table sur plus de 148 millions d'abonnés au total à la fin du premier trimestre 2019. Sur toute l'année 2018, la plateforme a attiré près de 30 millions de nouveaux souscripteurs.