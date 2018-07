Rosenblatt perd en justice contre RTL

Au moment de retirer cette fonction à Stéphane Rosenblatt, le CEO du groupe lui avait proposé d'endosser le titre de Content Chief Officer , un titre qui serait toujours combiné avec sa fonction de directeur de la télévision. Après quelques jours de réflexion, Stéphane Rosenblatt avait refusé, exigeant d'être réintégré dans sa fonction précédente. In fine, il avait décidé d'attaquer RTL en justice afin d'obtenir ce qu'il réclamait. Parallèlement à cette action en référé, Stpéhane Rosenblatt, défendu par Dominique Claes et Laurence Depaepe, avait également introduit une action au fond. RTL était défendue par Herman Craeninckx et Jérôme Aubertin.

Pas d'urgence

Dans son argumentation, Stéphane Rosenblatt estimait que le changement de ses conditions de travail lui causait un préjudice matériel et moral et interrompait sa politique de refonte des contenus de Bel RTL. Il n'a pas non plus été suivi sur ce point par le tribunal. Le juge des référés a estimé que le directeur de la télévision ne répondait pas véritablement à l'objection selon laquelle aucune feuille de route, aucun plan d'action, ni aucun programme n'a été présenté.