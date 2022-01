Rossel lance un programme de construction de plus de 80 appartements à Ans

Le groupe de médias entend valoriser ses anciens locaux et regrouper toutes ses activités liégeoises en un seul lieu.

Le Groupe Rossel (Le Soir, Sudmedia, 50% de Mediafin éditeur de L’Echo, etc.) se lance dans une opération immobilière d’envergure . Après avoir regroupé, à l’automne dernier, l’ensemble de ses activités régionales dans la société Sudmedia (les journaux du groupe Sudpresse récemment rebaptisés Sudinfo, Vlan, 7 Dimanche, Ciné Télé Revue…), il a décidé de rationaliser son patrimoine immobilier en région liégeoise . Concrètement, l’ensemble de ses activités à Liège (rédaction, commercial, administration…) seront regroupées dans les locaux du quotidien régional La Meuse, situés boulevard de La Sauvenière .

Réaffectation

Le projet prévoit la construction d’un complexe de 81 appartements, comprenant 5 immeubles et 133 places de parking en sous-sol.

Les locaux actuels situés rue Monfort, à Ans, en banlieue liégeoise, seront réaffectés en logements. L'enquête publique s'est achevée lundi. Il est porté par deux sociétés du groupe Rossel, le Groupe Vlan et l'Immobilière de Bouge. La première édite le toutes-boîtes éponyme. La seconde détient des participations dans des immeubles de bureaux à Bruxelles, Wiltz (au Luxembourg) et Lille. Elle a réalisé en 2020 un résultat net de 391.000 euros.