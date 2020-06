Rossel s'empare du quotidien français Paris-Normandie

Lors de l'audience le 9 juin devant le tribunal, l'offre de Rossel avait déjà reçu un avis favorable des salariés, du parquet et des administrateurs judiciaires , notamment parce qu’elle présente les meilleures garanties en termes de pérennité des emplois , même si comme IPM, elle prévoit de supprimer 60 emplois sur 240, soit un quart des effectifs. Mais l'accompagnement des futurs licenciés paraît meilleur dans l'offre de Rossel qui conservera en outre les 10 agences et éditions locales du journal, quand le duo IPM-Louvel entendait en supprimer sept.

En outre, Rossel apporte trois millions d'euros en capital et promet un investissement de 2,8 millions sur trois ans alors que NP Holding n’apportait que deux millions d’euros en capital et n’était prêt à investir que 1,5 million sur deux ans.

Rossel étend sa tache d'huile

Rossel, qui avait déjà tenté de reprendre Paris-Normandie par le passé, poursuit ainsi sa conquête de la presse régionale du grand nord de la France après La Voix du Nord, le Courrier Picard et de l'Union de Reims, L'Ardennais, L'Est-Eclair et Libération Champagne. Le groupe détient en outre à 50/50 avec Ouest-France le gratuit 20 minutes et a racheté l’an dernier à TF1 la société Ouest infos qui couvre en images le nord-ouest de la France. "Paris-Normandie est trop petit pour continuer à vivre seul, il doit s’adosser à un grand groupe", indiquait récemment à L’Echo Bernard Marchant, CEO de Rossel. "Il y a plusieurs synergies possibles, que ce soit en termes d’informatique, de digital ou de distribution."