Roula Khalaf, première rédactrice en chef du Financial Times

La "Bible des milieux financiers" aura bientôt pour "editor" une femme. Il s'agit d' une première, en plus de 130 ans d'histoire . Le quotidien économique et financier britannique a annoncé ce mardi que Roula Khalaf, directrice de sa rédaction, deviendrait bientôt rédactrice en chef. L'actuel directeur de la rédaction Lionel Barber, en poste depuis 14 ans, va quitter son poste début 2020.

Le Financial Times revendique plus d'un million de lecteurs payants en 2019, essentiellement sur les supports numériques. Il dispose d'une grande audience au sein de la City, le centre d'affaires britannique, un milieu réputé encore très masculin .

Sur Twitter, Roula Khalaf s'est dite "ravie" de sa nomination, qualifiée de "privilège". Mme Khalaf avait été promue numéro deux de la rédaction en 2016, après avoir été rédactrice en chef en charge de l'actualité internationale. Alors à la tête d'un réseau de plus de 100 correspondants, elle avait veillé à introduire plus de diversité au sein de la rédaction .

La journaliste, née au Liban et qui a travaillé au Proche-Orient pendant les "printemps arabes", est aussi connue pour avoir oeuvré à la conquête d'un nouveau public plus féminin.

Le président du groupe japonais Nikkei, qui possède le Financial Times depuis 2015, Tsuneo Kita, a assuré accorder à Roula Khalaf toute sa confiance pour poursuivre la mission du Financial Times, qui est selon lui "d'assurer un journalisme de qualité sans peur et sans complaisance". Il a estimé que ses 24 années de service au sein de la rédaction avaient prouvé son "intégrité et sa détermination".