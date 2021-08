Roularta redresse la barre au premier semestre

Solide début d'année pour le groupe de média, qui contraste fortement avec le premier semestre 2020.

Le groupe de média Roularta a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 141,7 millions d’euros au premier semestre 2021, en hausse de 17,5% sur celui des six premiers mois de l’an dernier où il avait été affecté par la crise pandémique, mais en léger repli par rapport aux revenus du premier semestre 2019 (avant crise: 147,9 millions). Il a dégagé un excédent brut d’exploitation (ebitda) de 22,6 millions, contre 5,4 millions un an plus tôt, et un bénéfice net de 8 millions, à comparer avec une perte de 1,4 million à la même période de 2020.

Le groupe a enregistré davantage de revenus en provenance du marché des lecteurs (58,9 millions) que du marché publicitaire (53,1 millions), alors que l'inverse était encore vrai en 2019. Les revenus publicitaires marquent néanmoins une progression de 11,9 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020, même si Roularta continue de ressentir les effets de la crise pandémique sur ce marché.

Les revenus des abonnements ont crû de 6,8 millions d'euros en un an — et de 9,8 millions par rapport au premier semestre 2019. La progression est due à la fois à la croissance interne et à la reprise intégrale des marques en coentreprise Plus Magazine aux Pays-Bas et en Allemagne et Télépro en Belgique (depuis le 1er avril). Cette reprise a valu au groupe une plus-value unique de 5,8 millions d'euros

Hors cet effet non récurrent, son ebitda a tout de même triplé sur un an. Cette croissance de l'ebitda a été favorisée par la hausse du chiffre d'affaires, la baisse des prix du papier et la compression des coûts liés aux services.

Les médias et les services financiers et économiques ont contribué à ces bons résultats. Mediafin (qui édite L'Écho et De Tijd), que Roularta détient à 50%, a réalisé un ebitda de 8,6 millions sur la période: la société a vu ses revenus publicitaires grimper de 24% et son marché des lecteurs de 12%. La chaîne télé KanaalZ/CanalZ a continué de progresser en nombre de téléspectateurs comme en revenus publicitaires. De son côté, Trends Business Information a poursuivi son développement en matière de fourniture de données financières et de marketing.

Ces bons résultats et la confortable position en cash du groupe lui permettent de tabler sur le paiement d’un dividende de 1 euro brut pour l’année 2021.

Au deuxième semestre, les perspectives demeurent positives pour les revenus d'abonnement, relève le groupe. Celui-ci s'attend aussi à une nouvelle reprise du chiffre d'affaires pour ses activités d'impression. Les médias audiovisuels et les activités en ligne devraient continuer de croître. Roularta prévoit en revanche que dans le segment Printing Services (impression pour tiers), le niveau d'ordres d'impression devrait rester inférieur au niveau pré-covid de 2019. Il s'attend également à une pression haussière à court terme des prix des matières premières.

