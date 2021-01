Roularta va lancer un kiosque numérique

Un nouveau Vif

A plus court terme, Roularta lance ce jeudi une nouvelle formule pour son navire amiral côté francophone, Le Vif. Le magazine dont la vieille maquette est héritée de L’Express français sera, moins austère, plus lisible avec davantage d’entrées de lecture, le tout via un nouveau découpage en 4 piliers (actu, débat, culture et info positive), de nouveaux chroniqueurs, une interview d’un patron "inspirant", etc. Objectif: développer les ventes (40.000 exemplaires par semaine) et rajeunir un lectorat vieillissant (plus de 60 ans en moyenne pour les abonnés, soit 90% des ventes).