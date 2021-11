Sandrine Roustan: "Plus que le contenu, c'est la technologie qui provoque le changement de contenu"

Sandrine Roustan, toute nouvelle directrice du pôle Contenus de la RTBF, se livre dans une interview accordée à L'Echo.

"Senza una donna": que serait un restaurant italien sans Zucchero en toile de fond? C'est là que nous attendons la toute nouvelle directrice du pôle Contenus de la RTBF, où pour tromper l'attente nous observons des pères et mères célibataires commander des pizzas pour une progéniture affamée. 30 minutes plus tard, Sandrine Roustan nous appelle, son assistante s'était trompée d’endroit, en conséquence de quoi elle explique nous attendre devant la porte du restaurant pour nous emmener "juste en face", à la "Cuve à Bière". "Beaucoup plus sympa pour boire un coup, non?", lâche celle qui pourtant ne boit que du jus de tomate.

Arrivée devant l'établissement, Sandrine Roustan – femme au chic sobre et classique – précise qu'en réalité, elle ne fréquente que la "terrasse". C'est donc avec perplexité qu'elle pénètre dans le café, sorte de temple de Bacchus peuplé, pour l'heure, d'habitués confirmés qui – à vue de nez – ont l'air d'avoir commencé très tôt leur apéro. "C'est typique et local, mais on n'est pas si mal, non?", ajoute avec sympathie la Française qui débarquait à Bruxelles – après avoir passé 7 ans à Shanghaï – et qui, d'emblée, nous paraît être une championne de l'acclimatation. Question ambiance musicale, c'est sur "Angie", des Rollings Stones, que nous démarrons cet apéro.

2e groupe en chine Sandrine Roustan est passée de Shangaï Media Group, 2ème groupe en Chine, à la RTBF du Boulevard Reyers.

De Shangaï à Bruxelles

L'atterrissage à Bruxelles? "Très bien, merci." Il faut dire que, quand on débarque d'une ville de 30 millions d'habitants, "superficie Paris-Lille", c'est peu dire que la capitale européenne lui fait l'effet "d'un petit village". Un sacré gap, aussi, si l'on sait que, professionnellement, Sandrine Roustan passait de Shangaï Media Group, 2ème groupe en Chine, à la RTBF du Boulevard Reyers. Mais Sandrine l'assure, elle trouve ça "vraiment super".

Sur le fond, elle en avait un peu assez de la démesure chinoise. Sur la forme, à présent, c'est l'apparition du covid qui achevait de la convaincre. "C'est dans ce genre de moment que l'on réalise vraiment ce que c'est de vivre dans une dictature. Du jour au lendemain, des blindés sont stationnés devant les immeubles, des personnes en scaphandriers débarquent pour tester tous les occupants de chaque appartement, et si l'une d'elles est positive, c'est toute la famille qu’on embarque dans des camions. Après, on mure la porte d'entrée et toutes les fenêtres, et l'on place des barrières devant les autres appartements pour empêcher les gens de sortir."

"Si, en Chine, tout le monde se rendait très bien compte de ce qui se passait au début de la pandémie, l'Europe, elle, ne voulait rien entendre."

Et tout ça, nous explique-t-elle, c'était en janvier 2020. En même temps qu'elle termine son premier jus de tomate, elle ajoute que "si, en Chine, tout le monde se rendait très bien compte de ce qui se passait, l'Europe, elle, ne voulait rien entendre". Même de sa part – elle, femme de média qui tweetait quotidiennement ce qu'elle vivait – face sa propre famille qui lui riait au nez lorsqu'en mars 2020 elle revenait avec des valises entières pleines de masques.

"Ultra-moderne, ultra-convergent, ultra-interactif"

Entamant gaiement son second jus de tomate, la patronne poursuit sur tout ce que la Chine lui aura néanmoins permis d'apprendre en matière de télé "à 1000 lieues" de tout ce qu'elle avait toujours entendu et qu'elle résume à "ultra-moderne, ultra-convergent et ultra-interactif".

Le style aussi, où le smartphone sert également de télécommande et où toutes les émissions possèdent des QR code qui permettent non seulement aux spectateurs d'interagir en direct avec l'animateur, mais aussi et surtout qui favorisent le passage "d'énormément d’informations". Dégainant ensuite l'un de ses smartphones (un belge, un français et un chinois) elle nous glisse sous le nez sa carte d'identité chinoise, un code barre qui contient des tas d’informations – dont son poids – et qui permet aussi diverses applications comme payer son gaz ou être tracé de manière optimale.

"Les Chinois sont demandeurs de traçabilité ou de processus organisés avec un maximum d'autorité, car si on ne respecte pas les règles dans un pays aussi peuplé, la vie en société est tout simplement impossible."

En Chine, le problème, c'est le nombre

De notre côté de la table, nous trouvons que ça fait plutôt peur. De son côté à elle, elle peut comprendre, mais explique surtout que, de leur point de vue à eux, les Chinois ne trouvent pas cela dangereux du tout. "Pour eux, la vraie problématique, ce n'est pas le respect de leur vie privée, mais bien comment vivre ensemble quand on est si nombreux (1,4 milliard d'habitants, NDLR)? En réalité, les Chinois sont demandeurs de traçabilité ou de processus organisés avec un maximum d'autorité, car si on ne respecte pas les règles dans un pays aussi peuplé, la vie en société est tout simplement impossible."

C'est alors que notre photographe remballe son attirail avant de saluer la tablée et s'en aller. Sandrine Roustan nous interroge alors: "Il ne serait pas Espagnol, votre photographe?" "Non, il est flamand." Surprise de notre réponse, elle ajoute s'être trompée en raison de "r" qu'il roule quand il s'exprime. Avant de conclure, avec rire et modestie, "Bon, visiblement je ne suis pas encore au point".

Il est 19h, et à la Cuve à Bière, c'est l'heure où on monte le son. Dans les baffles suspendus un peu partout, c'est le groupe Europe qui repart avec son inénarrable et tonitruant "Final countdown". L'occasion de poursuivre sur ce qui, question contenu, est appelé à changer dans la télé de demain. "Vous savez, la télévision n'est jamais qu'un éternel recommencement avec certes des vagues plus ou moins importantes. Mais plus que le contenu, c'est la technologie qui provoque le changement de contenu, même si, en parallèle, apparaissent aussi de nouvelles thématiques."

"Cyril Hanouna, j'ai envie de lui dire 'arrête', car à force de sortir de ton rôle, tu vas finir par te prendre un sacré coup de bâton."

Cyril Hanouna

Avant de la quitter, nous lui demandons si elle compte lire le livre de Cyril Hanouna, qu'elle avait lancé en 2012, quand elle dirigeait alors France 4. La réponse est claire, c'est non. "Je l'apprécie, et j'ai toujours perçu son immense talent d'animateur. Mais ce que je constate, aujourd'hui, c'est qu’il sort complètement de son rôle et que l'émission TPMP a complètement dérapé pour faire de la polémique permanente. En un mot, faire le buzz pour attirer davantage de publicité. J'ai envie de lui dire 'arrête', car à force de sortir de ton rôle, tu vas finir par te prendre un sacré coup de bâton."

Que buvez-vous? Apéro préféré: "Jeune, j'ai essayé le vin et j'ai détesté. Depuis, je ne bois que du jus de tomate." À table: "Souvent de l'eau plate. Parfois de la pétillante, comme la Bru." Dernière cuite: "Je n'ai jamais eu besoin d'alcool pour faire la fête et monter sur les tables." À qui payer un verre: "A James Bond, version Sean Connery, 'la classe faite homme'. J'aime le costume et la cravate, j'ai des goûts très conservateurs en matière d'homme."