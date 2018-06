Sébastien Nollevaux quitte la présentation de l'émission "On n'est pas des pigeons"

L'émission de consommation de la RTBF "On n'est pas des pigeons" perdra son animateur emblématique à la fin du mois. C'est ce qu'annoncent ce vendredi après-midi la RTBF et Sébastien Nollevaux. Ce dernier présentait le programme depuis ses débuts, lancé en 2011.

Après plus de 20 ans de journalisme et 14 ans d'antenne, "soit grosso modo 5.000 heures d'antenne radio et télé", l'animateur emblématique a ainsi décidé de prendre son envol. L'homme était également connu pour son engagement dans Viva for Life, l'opération du service public qui récolte des dons pour lutter contre la pauvreté infantile.