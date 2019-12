Sortlist, le "Tinder du marketing" débarque aux Pays-Bas et en Allemagne

LE baromètre du marketing

Un marché éclaté et changeant

Fort de sa vaste base de données de prestataires, Sortlist a pu objectiver les tendances du secteur marketing. Elle a analysé plus de 3.000 demandes en Belgique entre 2018 et 2019. Verdict: d’une année à l’autre, les demandes des annonceurs peuvent changer sensiblement. En 2019 comme en 2018, les expertises les plus demandées étaient la création de sites web, le positionnement de marque et la publicité. C’est après que les choses changent avec une demande croissante pour le design graphique, les relations publiques et le marketing sur les réseaux sociaux, surtout via les influenceurs. En revanche, la demande pour le développement d’apps mobiles, par exemple, est en recul sensible. Question budget, la pub classique se taille toujours logiquement la part du lion, suivie du média planning et de la création de sites web; ces deux derniers apparaissaient plus bas dans le classement 2018.

Les compétences qui connaissent la plus forte croissance sont le gaming, le copywriting, la 3D et les réseaux sociaux. En revanche, c’est la demande pour la pub classique qui connaît la plus forte chute par rapport à 2018.

Côté secteurs, la plus forte croissance vient surtout de secteurs non marchands: pouvoirs publics, secteur hospitalier et secteur éducatif, sans doute parce qu’ils partent de plus loin, notamment dans la digitalisation. De fait, les plus dépensiers sont les pouvoirs publics. Suivent la distribution (soumis à une forte concurrence) et… les ONG. Un an plus tôt, le secteur alimentaire et les transports étaient les plus prodigues.