Sortlist lève 11 millions d'euros pour conquérir les marchés anglo-saxons

On les a surnommés assez rapidement, et à juste titre, le "Tinder du marketing" pour tenter de résumer leur activité. Une appellation que les quatre fondateurs de Sortlist avaient revendiquée jusqu’à reprendre les codes de l’application de rencontre dans leur communication . L'entreprise brabançonne est devenue en quelques années la référence pour la mise en relation entre les entreprises et les agences pour leurs besoins de communication. Un site web, une campagne de communication ou un rebranding, l’entreprise poste sa demande sur la plateforme et reçoit des offres des agences sélectionnées par Sortlist et évaluées par les autres utilisateurs.

Se frotter aux anglo-saxons

Des fonds 100% belges

Tous les investisseurs existants ont participé à la nouvelle levée de fonds. Dans les nouveaux actionnaires, on retrouve la SRIW, TheClubDeal, Rodolphe de Hemptinne (cofondateur de Third Bridge), Diego Dumonceau (GBI, Brico, Quick, ING) et la Sofinex. Le montant de 11 millions est conséquent et vient tordre le cou à certains clichés. "Avec cette levée de fonds, on prouve qu’il est possible de lever ce type de montant en Belgique", selon Nicolas Finet. Thibaut Vanderhofstadt, le CEO de Sortlist va un pas plus loin en y voyant un signe de maturité de l’écosystème belge. "Un écosystème prend des décennies à se créer. Au plus il y a de success-stories, au plus on va avoir de personnes qui vont vouloir se lancer".