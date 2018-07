Stéphane Rosenblatt quitte RTL Belgium

La collaboration entre le directeur de la télévision et son employeur était devenue impossible. Stéphane Rosenblatt s’en va. Motif: rupture de confiance.

C’est une nouvelle figure historique qui quitte RTL Belgium. Stéphane Rosenblatt, le directeur de la télévision, s’en va après avoir passé plus de trente ans dans la maison. Dans un courrier interne dont L’Echo a pris connaissance, on peut lire que, à l’issue d’un entretien avec l’intéressé, RTL Belgium constate que "au regard de la situation, les conditions de confiance et de loyauté qui doivent présider à leur collaboration ne sont plus rencontrées".

Et d’expliquer que "par les différentes actions judiciaires initiées par Stéphane Rosenblatt contre l’entreprise (….) et sa posture générale depuis le mois de mai, il a rompu la relation de confiance nécessaire à la pérennité et l’efficacité de la collaboration et a ainsi exprimé sa volonté de mettre fin à la collaboration."

Juridiquement ce départ s’assimile à un "acte équipollent à rupture" et ne donne pas lieu à des indemnités.

"Partant de ce constat, ajoute le texte, le Conseil d’administration de RTL Belgium et la direction ont pris acte de la fin de la collaboration à compter de ce jour." Juridiquement ce départ s’assimile à un "acte équipollent à rupture" et ne donne pas lieu à des indemnités. Mais on imagine que l’intéressé ne se laissera pas faire.

Pour rappel, suite à son éviction de son poste de responsable des contenus de la radio Bel RTL, Stéphane Rosenblatt avait introduit une action en référé dont il a été débouté. Il a ensuite introduit un appel contre cette décision ainsi qu’une action au fond par laquelle il sollicite la rupture de son contrat de travail et donc le versement d’indemnités de départ.