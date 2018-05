Stromae crée une nouvelle société événementielle

Le Belge Stromae lance une nouvelle société. Une structure à l’objet très vaste, à l’image des activités de l’artiste.

L’artiste belge Paul Van Haver, alias Stromae, et son épouse Coralie Barbier ont constitué une nouvelle société au début du mois de mai. La SPRL, baptisée 137L, dispose d’un capital de départ de 100.000 euros. Son siège social est fixé à Bruxelles, au même endroit que Mosaert (le label de Stromae), mais son objet est nettement plus large. Il prévoit notamment l’organisation de concerts, festivals, de manifestations culturelles, etc…

100.000 euros C'est le capital de départ de la SPRL de Stromae et son épouse, baptisée 137L.

Faut-il y voir un retour à la musique? On en doute. Il est plus probable qu’il s’agisse simplement pour le couple d’encadrer leurs activités. Même si, dans une récente interview accordée à Konbini, l’artiste a vaguement évoqué l’horizon 2020 pour la sortie d’un nouvel album. Stromae et ses collaborateurs n’ont pas répondu à nos demandes d’information.

Après deux années d’absence scénique et médiatique, Stromae et son équipe (sa femme au stylisme, son frère à la direction artistique) ont joliment orchestré leur retour avec la présentation au Bon Marché, à Paris, de la nouvelle collection de vêtements de son label Mosaert. Il s’agissait du tout premier défilé de Stromae, dont il a également signé la bande-son.

Retour à la musique?

L’artiste a aussi participé à l’écriture du dernier album du rappeur français Orelsan et apparaît dans le clip de son morceau "La pluie". L’année dernière, il avait également produit le morceau "Splash", de Disiz la Peste, et collaboré avec des artistes comme BigFlo et Oli ou Vitaa.

Production, écriture, stylisme et bientôt audiovisuel – Stromae ne cache pas son envie de réaliser, un jour, un film d’animation –, Paul Van Haver et son épouse Coralie multiplient les activités et la constitution de 137L semble répondre à cette nouvelle mécanique. Là où la structure Mosaert se concentrait sur l’activité musicale, l’objet social de 137L permet le lancement de services numériques – un magasin en ligne pour leur collection de prêt-à-porter?

La première ligne de l’objet social se concentre sur l’activité d’aménagement et de décoration d’intérieur, qui correspond aux objets lifestyle (linge de maison, vaisselle,…) que le couple avait dévoilé quelques jours seulement avant leur défilé parisien. Reste, par contre, le mystère entourant le nom de cette nouvelle entité juridique, là où le choix de Mosaert était plus limpide.