Susan Arnold, une femme pour présider à la destinée de Disney

Ce sera désormais une femme qui présidera à la destinée de Mickey et de sa bande. Une première. The Walt Disney Company vient, en effet, de désigner Susan Arnold à la présidence de son conseil d’administration. À 67 ans, elle succédera à Bob Iger le 1er janvier . Ce dernier avait pris la présidence du conseil en 2020, après avoir assuré la direction générale pendant 15 ans.

Une nomination logique

Susan Arnold affirme, elle, se réjouir de travailler en étroite collaboration avec le CEO Bob Chapek. Elle a aussi salué le travail effectué par Bob Iger qui "a conduit Disney à des sommets incroyables, tant sur le plan créatif que financier, grâce à sa vision stratégique claire, l'adoption d'une technologie de pointe et un développement à l'échelle internationale. (...) Il laisse une marque indélébile sur The Walt Disney Company qui sera ressentie par les générations à venir."

Des débuts en fanfare chez P&G

La presse la qualifie de "femme la plus haut placée dans les 168 ans d'histoire de P&G" et voit en elle le "successeur possible de son directeur général." Devenue vice-présidente du groupe, elle tentera deux années durant de décrocher le poste, sans succès. C'est Bob McDonald qui l'aura.

Une femme qui compte dans les affaires

Susan Arnold est quelqu'un qui compte dans le monde des affaires aux États-Unis. En 2002 déjà, le magazine Forbes la classait dans la liste de "50 femmes d'affaires les plus puissantes". En 2005, elle occupait la 57e position du classement Forbes des "100 femmes les plus puissantes". Le Wall Street Journal la situe parmi "les 50 femmes à regarder". À noter qu'elle siège également au conseil d'administration de Catalyst, une organisation à but non lucratif qui soutient les femmes en affaires.