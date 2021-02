TF1 programme un JT à la carte

Un concept transposable en Belgique?

"Une première mondiale", s'est félicité Yani Khezzar, responsable de l'innovation pour l'information chez TF1. Qui pourrait essaimer? "Le projet est intéressant", commente Philippe Delusinne, CEO d' RTL Belgium , "et s'inscrit dans le prolongement vers plus de personnalisation ouvert par la pub". Pour autant, l'intérêt s'arrête là. Car un tel projet requiert "des moyens et des équipes que nous n'avons pas en Belgique".

Du côté de la RTBF, si l'"on va examiner ce développement", évoque Jean-Paul Philippot, CEO, "il convient de veiller à ne pas tomber dans des effets de mode. Toute nouvelle technologie, et d'autant plus pour un rendez-vous aussi emblématique qu'un JT, doit avant toute chose servir un parti éditorial, qui a une logique et une intégrité". Si personnalisation il doit y avoir du côté de Reyers, ce sera plutôt dans une logique d'accroissement de l'accessibilité aux différents contenus produits par le service audiovisuel public. Enfin, du côté d'LN24, "on a déjà treize versions du JT à proposer tous les jours", conclut Martin Buxant, rédacteur en chef de la chaîne d'information en continu. "On étudie tout et ne se refuse rien".