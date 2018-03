Telenet devient l'unique propriétaire de trois chaînes de télé

Le câblo-opérateur flamand Telenet a conclu un accord avec les deux autres actionnaires de De Vijver Media afin de devenir actionnaire à 100% de cette société qui exploite trois chaînes de télévision commerciales (Vier, Vijf, Zes regroupées au sein SBS Belgium) et possède la maison de production Woestijnvis. Les deux vendeurs sont Mediahuis (30%), d’une part, et Wouter Vandenhaute et Erik Watté d’autre part à hauteur de 20%. Le prix d’acquisition n’a pas été divulgué.