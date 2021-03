Thomas Rabe (RTL Group): "Ce qui vaut pour M6 et la France vaut pour tous les pays européens"

Il n'en fallait pas plus: le titre M6 bondissait de plus de 7% en Bourse de Paris en matinée, tandis que le cours de l'action RTL Group augmentait de 0,6%.

Après tout, l' intérêt est là . Plusieurs acteurs se bousculent pour reprendre ce morceau de taille du "PAF" (pour "paysage audiovisuel français"), comme on le dit dans le jargon. Parmi les intéressés, la presse française cite depuis plusieurs jours déjà les noms de Vivendi (Canal+), Bouygues (TF1), Altice (BFMTV, RMC), ou encore un consortium dirigé par l'homme d'affaires français et fondateur de Free (Iliad) Xavier Niel , que l'on retrouve aussi derrière le groupe audiovisuel Mediawan (AB, Lagardère Studios...).

Surprise du chef, Mediaset , le groupe audiovisuel italien propriété de la famille Berlusconi, est lui aussi de la partie. Et ce, alors même qu'il ne s'était plus risqué sur le marché de la TV en France depuis l'échec de La Cinq au début des années 1990.

Du côté de RTL Group, aucune idée de timing n'a été donnée . D'ailleurs, "il n’y a aucune certitude" que le processus engagé autour de M6 "puisse mener à un quelconque accord ou à une transaction", a rapidement ajouté Thomas Rabe. Après tout, il faudra peut-être composer avec une immixtion éventuelle dans le dossier de Bercy (le ministère de l'Économie et des Finances). Comme ce fut déjà le cas lors de la tentative de rachat de Carrefour par le canadien Couche Tard .

Belgique comprise

Pour autant, un autre élément est à noter dans les propos tenus par Thomas Rabe: le raisonnement qui prévaut pour le marché français et M6, à savoir qu'il existe "de solides arguments en faveur d’une consolidation du secteur de la diffusion", "s'applique à tous les pays européens", nous a-t-il indiqué. En ce compris à la Belgique donc, où les éditeurs de presse Rossel, IPM, Mediahuis et Mediafin ont récemment cédé à RTL Group leur participation au sein de RTL Belgium pour un montant non divulgué. De quoi "faciliter la gestion", évoquait alors Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium. Mais aussi ouvrir la porte à d'éventuels mouvements futurs.