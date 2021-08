Tim Stokely, le PDG d'OnlyFans, rétropédale...

Le fait nouveau est que cette fois, les pressions ne proviennent pas des associations ou des politiques, mais de certaines grandes banques . Après avoir cédé à leurs requêtes la semaine dernière, en annonçant un bannissement des contenus sexuels , le fondateur anglais du groupe, Tim Stokely, a obtenu suffisamment de soutiens d'autres établissements bancaires pour à la fois rétablir les droits des créateurs et créatrices de vidéos osées ... et pointer du doigt les banques récalcitrantes. Dans une interview au Financial Times, il a accusé BNY Mellon d'avoir refusé des virements d'utilisateurs vers des comptes sexuellement explicites . Il a également affirmé que Metro Bank avait clôturé le compte de l'entreprise en 2019, et que JPMorgan Chase se montrait "particulièrement agressive dans la fermeture de comptes de travailleurs du sexe."

Le "roi du porno fait maison"

Le risque réputationnel, ou plus exactement, le risque de confusion des genres, semble pourtant bien réel dans le cas d'OnlyFans et peut justifier leur prudence. Cette plateforme compte désormais 1,5 million de créateurs de contenus et s'est considérablement assainie avec une orientation plus gastronomique, art de vivre et santé. Certains considèrent justement cet assainissement de façade comme le cœur du problème, comme un simple cache-sexe sur la véritable nature du modèle. Ce modèle consiste essentiellement à s'octroyer 20% des revenus générés par des jeunes femmes monétisées et "marionnettisées" par des milliers de clients virtuels.

Surnommé par la presse britannique comme le "roi du porno fait maison", Stokely, 38 ans, n'en est pas à son coup d'essai. Avant le lancement d'OnlyFans, il avait créé le site GlamGirls et le réseau Customs4you, avec son banquier de père, qui permettait à des modèles de beauté de créer leurs propres clips à des fins promotionnelles. Deux ans après la revente, la fiche Wikipédia et l'adresse internet de cette plateforme existent toujours, mais cette dernière est désormais redirigée vers un site hardcore.

OnlyFans n'en est pas encore là, mais a bien opposé un refus aux desiderata de certaines banques, et garantira à ses créateurs et créatrices la liberté de continuer de vendre virtuellement leurs recettes de cuisine ou leur corps. Avec 20% de commission, comme avant.