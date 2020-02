Toujours pas d'accord sur les droits télévisés du football belge

Après une première tentative avortée il y a quinze jours et une offre portant sur 92 millions d’euros, la Pro League, qui regroupe les 24 clubs de football professionnels du pays, a fini par obtenir les 100 millions d’euros de droits télévisés annuels qu’elle espérait pour la période 2020-2025. C’est ce qu’a déclaré ce vendredi soir le CEO de la Pro League, Pierre François, à l’issue de l’assemblée générale de l’association. Celle-ci a écouté les projets des quatre candidats pour les retransmissions en direct: Proximus, VOO et Telenet - soit les détenteurs actuels - et le challenger Eleven.