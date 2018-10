Trente-six postes de journaliste ETP supprimés à L'Avenir

Après l’annonce du plan de restructuration aux Editions de l’Avenir qui menace 60 équivalents temps plein, soit 70 personnes et un quart des effectifs de la société (qui compte 281 personnes), un premier conseil d’entreprise s’est déroulé ce vendredi. A en croire le personnel, "la réunion s'est avérée décevante".

La direction du quotidien régional a annoncé que sur les 60 emplois ETP menacés , 36 concernent les journalistes sur un total de 156. Vingt concernent les services commerciaux (sur 60) et quatre les services de support (sur 33). "Nous n‘avons pas appris grand-chose de plus déplore un des représentants du personnel, au niveau de la rédaction, on ne sait toujours pas quels services seront touchés, ni quels bureaux régionaux, la direction s’est contentée de nous présenter un nouvel organigramme, c’est à peu près tout."