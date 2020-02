Un "Netflix de la francophonie" pour septembre

Suite à l’annonce du lancement d’une "Netflix flamand" par Telenet et DPG Media (VTM…), Le Soir détaille ce projet. Baptisé TV5 Monde Plus , il sera lancé en septembre prochain. Il réunira des contenus de chaînes partenaires de TV5 Monde : la RTBF, France Télévisions, la RTS (Radio télévision suisse romande), la SRC (Radio télévision publique canadienne), les chaînes africaines, etc. 365 millions de foyers francophones seront ainsi touchés.

Via Auvio

En Belgique, TV5 Monde Plus sera accessible via la plateforme Auvio de la RTBF. Entretemps, Auvio devrait encore s’élargir à d’autres contenus comme Uncut (cinéma d’auteur), voire ouvrir son capital au privé. Si on y ajoute le lancement en juin de Salto, plateforme des télévisions publiques (France Télévisions) et privées (TF1, M6) françaises, la riposte francophone s’organise face à Netflix.