Un freelance publiait des fake news dans la presse belge

Un Néerlandais a publié dans plusieurs médias des articles basés sur des informations fausses ou non vérifiées. Il a sévi aux Pays-Bas et en Belgique.

Ses textes ont notamment été publiés dans Nieuwe Revu et HP/De Tijd ainsi que sur le site Apache. Et dans une moindre mesure, en Belgique, sur les sites internet de Knack et MO*. On retrouve aussi sa signature dans OneWorld, VICE en ThePostOnline. Au total, il aurait réussi à faire publier une centaine d'articles.